نيويورك تايمز: إدارة ترامب تفاجئت بقرار وقف إطلاق النار وقطر أدت دورها بذلك

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاجئوا بإعلان ترامب فجر اليوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في حين كشفت عن تدخل قطري في المفاوضات التي انتهت بالسلام بين البلدين.

ووفق مسؤول كبير في البيت الأبيض، فقد فاجأ الإعلان، الذي صدر بعد دقائق من الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حتى بعض كبار مسؤولي إدارة ترامب، باستثناء نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، الذي قاد الجهود على مدار الشهرين الماضيين للتوصل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن فانس وروبيو وويتكوف عملوا عبر قنوات "مباشرة وغير مباشرة" للتواصل مع الإيرانيين، مضيفاً أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، شريطة ألا تتعرض لهجمات أخرى من طهران.

وقبل تأكيده أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار، تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمسؤولين الإيرانيين، بمساعدة قطر في التوسط.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لعب دوراً في مناقشات وقف إطلاق النار.

وأشاد المسؤول الكبير في البيت الأبيض بالضربات العسكرية الأمريكية على ثلاثة مواقع إيرانية لتخصيب اليورانيوم يوم السبت، والتي مهدت الطريق لمناقشة وقف إطلاق النار.

ولم يذكر المسؤول الشروط التي ربما وافقت عليها إيران، بما في ذلك ما إذا كانت قد أجابت عن أسئلة حول مكان مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأعلن ترامب، أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش؛ ما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوماً بين البلدين.

وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنّه "تمّ الاتفاق بشكل تامّ بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار".