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نيويورك تايمز: حادث "نطنز" أعاد قدرات إيران النووية إلى الخلف

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-12T05:50:30+0000
نيويورك تايمز: حادث "نطنز" أعاد قدرات إيران النووية إلى الخلف

شفق نيوز / أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الاثنين، بتفاصيل جديدة في حادث التخريب الذي لحق بمنشأة "نطنز" النووية الإيرانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر استخبارية أميركية، أن الحادث ناجم عن انفجار كبير لحق بالمنشأة النووية الإيرانية، حيث دمرت أنظمة الكهرباء المستقلة الداخلية، المصونة بشكل مكثف".

وأوضحت أن "هذا الأمر من شأنه تعطيل أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض"، مشيرة إلى أن "الدمار الذي لحق بنطنز قد يؤدي إلى تراجع طهران عن تخصيب اليورانيوم 9 أشهر على أقل تقدير".

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في نطنز، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه في مفاعل نطنز. ففي تموز العام الماضي، تعرض المفاعل لانفجار غامض وصفته السلطات الإيرانية لاحقا بأنه "عملية تخريبية".

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