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نيويورك تايمز: المرشد الإيراني "طريح الفراش" وتحت المراقبة الطبية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-16T17:29:56+0000
نيويورك تايمز: المرشد الإيراني "طريح الفراش" وتحت المراقبة الطبية

شفق نيوز/ افادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ألغى جميع نشاطاته العلنية وهو الآن "طريح الفراش" تحت الملاحظة من قبل فريق من الأطباء.

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر قالت إنهم مطلعون على الوضع الصحي للمرشد الإيراني إن خامنئي البالغ من العمر 83 عامًا، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد في الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت الصحيفة؛ أن خامنئي خضع للجراحة في عيادة أقيمت في منزله، ويخضع للمراقبة حاليًا على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء، حسبما قال الشخص المطلع على العملية.

وقال المصدر إن "حالة المرشد الأعلى اعتبرت حرجة الأسبوع الماضي، لكنها تحسنت، وهو يستريح حاليًا.. يراقبه أطباؤه على مدار الساعة ويظلون قلقين من أنه لا يزال أضعف من أن يجلس في السرير".

ولفتت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها خامنئي قبل نحو أسبوعين إلى مدينة مشهد "لأداء طقس إزالة الغبار عن ضريح الإمام الرضا". وحينها ظهر الخامنئي وهو يذهب إلى منطقة منعزلة من الضريح وينظفها ويضع رأسه على شاهد القبر.

وذكرت أن خامنئي قال لبعض المسافرين معه "إنه شعر أنها قد تكون آخر مرة له في الضريح، بالنظر إلى عمره"، بحسب ما ذكر واحد من المصادر الأربعة الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، والذي قال إنه (خامنئي) مرض بعد وقت قصير من عودته إلى طهران، وتدهور وضعه خلال الأسبوع الماضي.

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