نيويورك بوست: سفاح نيو أورلينز صنّع المتفجرات في منزله (صور)

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن تفاصيل جديدة حول "شمس الدين جبار" منفذ اعتداء نيو أورلينز الإرهابي، لافتة إلى أنه صنّع العبوات الناسفة في منزله، وترك القرآن مفتوحا عند عبارة "القتل في سبيل الله".

وجاء في تقرير للصحيفة الأمريكية، أن منزل جبار وهو مواطن أمريكي وخدم في الجيش، في شمال هيوستن في ولاية تكساس، كان مليئا بالمخلفات الكيميائية والزجاجات الكيميائية، في حين أن قائمة العناصر التي ضبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي داهم منزله، تضمنت قائمة طويلة من المركبات المستخدمة في صنع القنابل.

وأشارت إلى أنه ترك القرآن مفتوحا على رف الكتب في غرفة معيشته على آية من سورة "التوبة" والتي تقول: "... إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه.."، مشيرة إلى أنه كان هناك العديد من الكتب عن الإسلام على الرفوف وحول المنزل، بينما كانت سجادة الصلاة ملفوفة في مكان قريب.

وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جبار نشر خمسة مقاطع فيديو مزعجة على "فيسبوك" أثناء قيادته من هيوستن إلى نيو أورليانز قبل ساعات فقط من إطلاق المذبحة في شارع بوربون، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقال كريس رايا، مسؤول مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في أول مقطع فيديو تم نشره في الساعة 1:29 صباحا، قال إنه كان يخطط في البداية لقتل عائلته وأصدقائه، لكنه غير رأيه بسبب مخاوف من أن التغطية الإعلامية الناتجة لن تركز على "الحرب بين المؤمنين والكفار".

وفي مقاطع فيديو أخرى، قال إنه انضم إلى "داعش قبل هذا الصيف"، وأظهر وصيته الأخيرة. وأكد المحققون أن جبار، 42 عاما، كان متحالفا أيديولوجيا مع تنظيم "داعش" وأنه اختار على وجه التحديد شارع بوربون كهدف لعمله الإرهابي.