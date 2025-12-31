نيوزيلندا.. أول دول العالم تدخل 2026

شفق نيوز- ويلينغتون

استقبلت نيوزيلندا والأقاليم التابعة لها، ساموا وتونغا وتوكيلاو، العام الجديد 2026 بإطلاق الألعاب النارية.

وبحسب وسائل إعلام، فقد تركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضاً ضخماً للألعاب النارية وعروضا ضوئية تجذب آلاف السكان والسياح.

كما تضمنت الفعاليات، حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة.

وفي العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، تنظم احتفالات شعبية تشمل عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، مع تركيز على الطابع العائلي والثقافي.