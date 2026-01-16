نيوزيلندا تغلق سفارتها في إيران

شفق نيوز- ويلينغتون

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، يوم الجمعة، عن إغلاق مؤقت لسفارتها في إيران بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام.

وقال ناطق باسم الخارجية النيوزلندية في تصريح صحفي، إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلاً. وإن عمليات السفارة تم نقلها إلى العاصمة التركية أنقرة.

وكانت عدد من الدول الأوروبية وروسيا بدأت في إجلاء جزئي أو كامل لبعثاتها الدبلوماسية وعائلات موظفيها من كلٍّ من إيران وإسرائيل على حد سواء، وسط مخاوف من مواجهة عسكرية محتملة مع إيران أو حزب الله.

وتشهد إيران منذ عدة إيران احتجاجات تصاعدت حدتها لتخلف قتلى وجرحى، وعلى إثرها هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربات لطهران لمنع أعمال العنف ضد المحتجين، بحسب قوله.