نيوزويك: واشنطن تحرك طائراتها استعداداً لمواجهة محتملة مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحفية أمريكية، عن وصول دفعة كبيرة من طائرات KC-135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأمريكي مؤخراً إلى الشرق الأوسط في تطور لافت قد يشير إلى قرب المواجهة المحتملة مع إيران.

وبحسب "نيوزويك"، فإن هذا التحرك العسكري المفاجئ يمثل إحدى أكبر عمليات التزود بالوقود جواً في الأشهر الأخيرة، ويرى فيه مراقبون إشارة واضحة إلى استعداد واشنطن لتعزيز جاهزيتها في مواجهة أي تصعيد محتمل مع إيران.

وأشار محللون إلى أن تمركز قدرات التزود بالوقود الجوي في المنطقة يمنح القوات الأمريكية قدرة فورية على التحرك في مختلف مسارح العمليات بالشرق الأوسط.

من الناحية التاريخية، مثّلت طائرات KC-135 منذ خمسينيات القرن الماضي عنصراً جوهرياً في عمليات الردع الأمريكي، بفضل قدرتها على إبقاء المقاتلات والقاذفات في الجو لفترات طويلة، وهو ما يوسع نطاق القوة الجوية الأمريكية عالمياً.

الردع الإيراني

وذكرت الصحيفة، أنه بالتوازي مع التحرك الأمريكي، صعّدت طهران لهجتها التحذيرية، فقد أكد نائب رئيس هيئة التفتيش الإيراني، محمد جعفر أسدي، أن بلاده ستوسع مدى صواريخها "إلى أي مدى ضروري" إذا تعرضت لأي تهديد.

بينما حذر القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي من أن أي ضربة إسرائيلية ستكون كفيلة بإشعال حرب شاملة تشمل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الرسائل في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي، وسط تعثر المفاوضات النووية واستمرار العقوبات الغربية.

وفي هذا السياق، يؤكد مراقبون أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تهدف إلى إظهار الجاهزية والردع المتبادل، بما يمنع واشنطن وتل أبيب من التفكير في توجيه ضربة استباقية.

مواجهة مفتوحة

ورأى معهد دراسات الحرب (ISW) أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "هشّ للغاية"، وأن احتمالات تجدد الصراع تبقى قائمة.

وذهب المعهد إلى أن القيادة الإيرانية أصدرت توجيهات لضمان استمرارية الحكم في حال اندلاع حرب شاملة، ما يعكس جدية الاستعداد لسيناريو التصعيد.

في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة مواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران لمنعها من استئناف جهودها النووية؛ وهو خطاب يعكس توافقاً ضمنياً مع واشنطن على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.