نيران كندا تلون أجواء نيويورك باللون البرتقالي

شفق نيوز/ استيقظ ملايين الأميركيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي يوم الأربعاء على تحذيرات من جودة الهواء حيث ملأ دخان حرائق الغابات الكندية السماء.

ونصحت السلطات الأمريكية الفئات الضعيفة بالبقاء في الداخل ، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضرراً.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG