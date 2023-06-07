نيران كندا تلون أجواء نيويورك باللون البرتقالي

شفق نيوز/ استيقظ ملايين الأميركيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي يوم الأربعاء على تحذيرات من جودة الهواء حيث ملأ دخان حرائق الغابات الكندية السماء.

ونصحت السلطات الأمريكية الفئات الضعيفة بالبقاء في الداخل ، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضرراً.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023

وتحترق مساحات واسعة من الغابات في كندا في أونتاريو وكيبيك والمقاطعات الغربية ، ودفعت الرياح الدخان إلى طول الساحل الشرقي ، وكذلك عبر منطقة البحيرات العظمى.

وتم إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في مدن بوسطن وسيراكوز ونيويورك ، وصولاً إلى شارلوت ونورث كارولاينا وميرتل بيتش وساوث كارولينا.

واعتبارًا من صباح الأربعاء ، انتقلت التحذيرات الخاصة بجودة الهواء في بعض المدن من الفئة البرتقالية ، وهي "غير صحية للمجموعات الحساسة" إلى الفئة الحمراء ، وهي "غير صحية" ، والأرجواني ، وهي "غير صحية للغاية".