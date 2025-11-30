نيجيريا.. هجوم على كنيسة واختطاف القس والمصلين

شفق نيوز- أبوجا

أفادت السلطات النيجيرية، يوم الأحد، بتعرض قس و11 مصلياً للاختطاف عقب هجوم شنه مسلحون على كنيسة في قرية إيجيبا بولاية كوجي.

وقال مفوض معلومات الولاية كينغسلي فيمي فانو: "هاجم مسلحون الكنيسة اليوم واختفى 12 شخصاً، تم اختطاف القس والمصلين"، في حادث يضاف إلى سلسلة الاختطافات المتصاعدة في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكانت صحيفة "بانش"، ذكرت الأربعاء الماضي، نقلاً عن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن الرئيس أعلن حالة طوارئ أمنية في البلاد وأمر بتجنيد 20 ألف مجند جديد في الشرطة، وذلك على خلفية تزايد الهجمات والاختطافات.

وشهدت نيجيريا مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في حالات الاختطاف، حيث كان رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا بولوس يوهانا قد أفاد سابقاً باختطاف مسلحين 303 تلاميذ و12 معلماً في مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في غرب نيجيريا.

ووقعت حادثة مماثلة في منطقة ماغا بولاية كيبي، حيث اختطف مسلحون 24 تلميذاً. كما هاجم مجرمون في ليلة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري كنيسة في مدينة إيكيتي بولاية كوارا، حيث فتحوا نيراناً عشوائية على المصلين، مما أسفر عن مقتل 5 مؤمنين واختطاف 38 آخرين، وطالب الخاطفون فدية قدرها 3.8 مليار نايرا (2.6 مليون دولار).