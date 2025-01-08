نيجيريا.. مقتل 34 إرهابياً باشتباكات مع الجيش شمال شرقي البلاد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الدفاع النيجيرية، يوم الأربعاء، عن قتل 34 عنصراً في تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لتنظيم داعش، وسقوط ستة عسكريين خلال اشتباك مسلح، بولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقالت قيادة الدفاع في بيان إنه "في الرابع من كانون الثاني/ يناير الجاري اشتبك عدد غير محدد من إرهابيي ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش، أو بوكو حرام. مع أفراد الجيش المتمركزين في قرية سابون غاري في ولاية بورنو. وأسفرت الاشتباكات عن قتل ما مجموعه 34 إرهابياً. كما قتل 6 عسكريين أثناء العملية"، بحسب صحيفة "بي إم نيوز" النيجيرية.

وأضافت القيادة أن الجيش قام أيضاً بمصادرة 23 بندقية من طراز AK-47 و200 طلقة من عيار 7.62 ملليمتر.

وفي آذار/ مارس 2015 أصبحت جماعة "بوكو حرام" تابعة لتنظيم "داعش" وغيرت اسمها إلى "ولاية غرب إفريقيا". وفيما بعد وقع بداخل الجماعة انشقاق، وأصبحت "بوكو حرام" و"ولاية غرب إفريقيا" جماعتين منفصلتين.