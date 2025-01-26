نيجيريا.. مقتل 20 جندياً بينهم قائد عسكري بهجوم إرهابي

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأحد، بمقتل 20 جندياً نيجيرياً بينهم قائد عسكري، بهجوم شنه إرهابيون على قاعدة للجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان وجنود نجوا من الهجوم، قولهم إن الاعتداء الأخير وقع يوم أمس الأول الجمعة عندما وصل عناصر من تنظيم "داعش" في شاحنات مزودة ببنادق وهاجموا الكتيبة 149 التابعة للجيش في بلدة ملام-فاتوري، وهي بوابة الحدود مع النيجر.

وقال أحد الجنود الناجين إن القوات فوجئت بالهجوم حيث "أمطر المسلحون المنطقة بوابل من الرصاص"، مضيفاً "حاولنا جاهدين صد الهجوم، ولكن بعد أكثر من ثلاث ساعات من تبادل إطلاق النار، تمكنوا من التغلب علينا، مما أدى إلى مقتل قائدنا برتبة مقدم."

وذكر سكان غادروا ملام-فاتوري أنه رصد بعض المسلحين في البلدة حتى ليلة السبت.

وبحسب أحد أعضاء الميليشيات المحلية التي تم تشكيلها لمساعدة الجيش، فإن المسلحين أحرقوا عدداً من المباني مما أجبر بعض السكان على الفرار من البلدة.

ويشن مسلحو جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا هجمات في ولاية بورنو النيجيرية، مستهدفين القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكان الجيش النيجيري قد أعلن يوم أمس الأول الجمعة مقتل 79 مسلحاً وخاطفاً مشتبهاً بهم في عمليات شنتها قواته خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة من شمال شرق البلاد.