نيجيريا.. مقتل واختطاف وإصابة العشرات بهجمات إرهابية

شفق نيوز- أبوجا

أفادت الشرطة ووسائل إعلام نيجيرية، يوم الاثنين، بمقتل واختطاف وإصابة العشرات في هجمات مسلحة شهدتها ولاية نيجر غربي البلاد.

وقال متحدث شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيودون، في بيان، إن نحو 200 مسلح شنوا هجمات على قرى تابعة لمنطقة بورغو في الولاية.

وأضاف أبيودون أن 6 أشخاص قتلوا في الهجمات، وأن عدداً كبيراً من الأشخاص أصيبوا واختطفوا.

كما أشار إلى أن مركزاً للشرطة والعديد من المنازل تعرضت للحرق خلال الهجمات.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير في وسائل الإعلام المحلية أن عدد القتلى في الهجمات بلغ 32 شخصاً.

وتتعرض نيجيريا منذ فترة طويلة لهجمات العصابات المسلحة، إضافة إلى اعتداءات تنظيمي "بوكو حرام" وذراع "داعش" في غرب إفريقيا "ISWAP" على مناطق مختلفة من البلاد.