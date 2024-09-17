نيجيريا.. حادث سير يودي بحياة 25 طفلاً بمأساة "المولد النبوي"

شفق نيوز/ لقي 25 طفلا على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات، في حادث حافلة لمسلمين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي في شمال نيجيريا، حسبما أفاد مسؤول في السلامة المرورية، اليوم الثلاثاء.

وقال كابيرو نادابو رئيس وكالة السلامة المرورية في كادونا إن سائق الحافلة التي كانت تقل أطفالا فقد السيطرة على مركبته الأحد في ولاية كادونا، قبل أن يصطدم بشاحنة.

واضاف نادابو "كانت الحافلة تقل 63 طفلا والسائق يقود بسرعة عالية عندما فقد السيطرة عليها واصطدم بشاحنة".

وتابع "قضى 15 منهم على الفور فيما نقل 48 جريحا إلى مستشفيات مختلفة. توفي 10 منهم في اليوم التالي ليصل عدد القتلى إلى 25".

ووفقا للمسؤولين عن الأطفال فإن عدد القتلى قد يكون أكبر مع مصرع 40 طفلا، واصابة 31 آخرين.

وقال داهيرو أحد المنظمين الذي فقد قريبا له "كانت الحافلة تقل 71 راكبا قضى 36 منهم على الفور بينما توفي أربعة آخرون في المستشفى في اليوم التالي".

وتابع "نقل 31 طفلا إلى المستشفى مع إصابات خطيرة بينهم 11 في حال حرجة".

وجاء الأطفال من قرية كوانداري وكانوا يتوجهون إلى مدينة ساميناكا المجاورة لمناسبة المولد النبوي.

وتعد حوادث السير شائعة على الطرقات السيئة الصيانة في نيجيريا ويعود ذلك خصوصا للقيادة بسرعة فائقة وعدم التزام قوانين المرور.