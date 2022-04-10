نيجيريا تزيح العراق عن صدارة هجمات داعش

شفق نيوز/ كشف موقع "آرايز نيوز" النيجيري، يوم الأحد، أن نيجيريا تصدرت لائحة الدول الأكثر تعرضا لهجمات ارهابية من تنظيم داعش، بعد أن تربع العراق على عرش الصدارة، وذلك للمرة الاولى منذ ظهور التنظيم قبل نحو 10 أعوام.

وذكر الموقع النيجري في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شركة "جهاد اناليتكس" التي ترصد البيانات والإحصاءات الالكترونية المتعلقة بالإرهاب على مستوى العالم، أن نيجيريا أصبح لديه الآن أكبر عدد من الهجمات من جانب داعش.

وأوضح التقرير أن نصف عدد الهجمات التي تبناها داعش منذ بداية العام 2022، سجلت في قارة أفريقيا، في حين ان التنظيم من خلال فرعه لغرب أفريقيا، صار أكثر نشاطا في نيجيريا تحديدا.

وتظهر بيانات "جهاد اناليتكس" أنه مقابل 162 عملية نفذت في نيجيريا من جانب داعش منذ كانون الثاني/ يناير 2022، فان 120 عملية سجلت في العراق.

وفي تغريدة على "تويتر"، ذكرت "جهاد اناليتكس" أنه "منذ بداية العام الحالي، نفذ تنظيم داعش نصف هجماته في افريقيا".

ولفت الموقع الى انها "المرة الاولى في تاريخ الجماعة الارهابية، التي لم يعد العراق البلد الذي يعلن داعش مسؤوليته عن أكبر عدد من العمليات" حيث ان "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لداعش اصبحت الان اكثر نشاطا في نيجيريا.

وتابع التقرير انه منذ ان خرجت "ولاية غرب إفريقيا" من رحم تنظيم "بوكو حرام"، وهي تنشر الترهيب في شمال شرق نيجيريا، مضيفا أن الهجمات التي يشنها المسلحون تسبب في مقتل آلاف الاشخاص، ونزوح اكثر من مليوني شخص في تلك المناطق النيجيرية.

أما على الصعيد العالمي، فإن نيجيريا احتلت المرتبة السادسة في "مؤشر الإرهاب العالمي" للعام 2022 بداية من شهر مارس/ آذار، ما يعني تحسن تصنيفها حيث كانت تحتل المرتبة الرابعة منذ العام 2017.

ونقل التقرير عن "مؤشر الارهاب العالمي" اشارته الى نيجيريا وسوريا والصومال هي الدول الوحيدة من بين الدول العشر الأكثر تأثرا بالارهاب التي سجلت تحسنا في ترتيبها من العام 2020 الى العام 2021.