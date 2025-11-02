نيجيريا ترد على تهديد ترمب العسكري: لا يمكن تنفيذه

شفق نيوز- أبوجا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، دانيال بوالا، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد، استناداً إلى ادعاءات بتعرض المسيحيين للاضطهاد.

وقال بوالا إن "هذا التهديد العسكري الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستند إلى تقارير مضللة، ويبدو أنه يندرج ضمن أسلوب ترمب القائم على استخدام القوة لفرض الجلوس إلى طاولة حوار وبدء النقاش"، بحسب ما قاله لوكالة "أسوشيتد برس".

وكان بوالا رد على تصريح للرئيس ترمب أمس السبت بأنه أصدر أوامر إلى وزارة الحرب الأميركية بالبدء في التخطيط لاحتمال تنفيذ عمل عسكري في نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، على خلفية ادعاءات بتعرض المسيحيين للاضطهاد هناك.

كما أعربت الرئاسة النيجيرية اليوم الأحد، عن رغبة الرئيس بولا أحمد تينوبو في لقاء الرئيس الأميركي في الأيام المقبلة.

وتشهد نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وذكر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما سنقتل الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".