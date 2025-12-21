نيجيريا.. تحرير 130 تلميذاً مختطفين منذ الشهر الماضي

شفق نيوز- أبوجا

أعلنت السلطات النيجيرية، يوم الأحد، تحرير 130 تلميذاً خطفهم مسلحون من مدرسة كاثوليكية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري، على منصة "إكس"، إن "130 تلميذاً مختطفاً في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر".

وخُطف مئات التلاميذ والموظفين من مدرسة سانت ماري الداخلية المختلطة في ولاية النيجر في شمال وسط البلاد في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

فيما قال مصدر في الأمم المتحدة، إن "المجموعة المتبقية من تلميذات المرحلة الثانوية ستنقل يوم الثلاثاء إلى مينا، عاصمة ولاية النيجر".

وتمكن نحو 50 منهم من الفرار فورا، وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تمكنت الحكومة من إطلاق سراح 100.

ويُعتقد أن 165 شخصاً ما زالوا مخطوفين، لكنّ بيان سابق صدر عن الرئيس بولا تينوبو، أشار آنذاك إلى أنّ عدد المخطوفين المتبقين يبلغ 115 شخصاً.