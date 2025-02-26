رئيس الإقليم: ما حدث في لبنان وغزة هو قضية أمة لن يتم تدميرهم بالحرب

شفق نيوز/ اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن ما حدث في لبنان وقطاع غزة هو قضية أمة لن يتم تدميرها بالحرب مهما حصل.

وقال نيجيرفان بارزاني، خلال جلسة حوارية في منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، إن "ما يحدث في غزة ولبنان أضعفهما مؤقتاً، لكنه لا يمكن أن ينهي قضيتهما"، مؤكداً أن "الشعوب لا تُهزم بالحروب والقتل، بل أن المعاناة تزيدها إصراراً على التمسك بحقوقها".

وتابع نيجرفان بارزاني، "نحن الكورد أيضاً لنا قضية، وقد واجهنا كل أشكال القمع والتدمير، تعرضنا للأسلحة الكيميائية وهُدمت قرانا، لكننا لم ننتهِ، لأننا أصحاب قضية، وكل من له قضية حقيقية لن يتم القضاء عليه بسهولة".

وأشار نيجرفان بارزاني، إلى أن "النصر العسكري لا يكفي في غزة ولبنان، وحتى إن اعتبرت إسرائيل أنها حققت نصراً عسكرياً، فإن عدم ترجمته إلى نصر سياسي، والاعتماد فقط على الحل العسكري، ستكون له نتائج سيئة ليس فقط عليها، بل على المنطقة بأكملها، وحتى على أمريكا".

وختم نيجيرفان بارزاني، حديثه قائلاً إن "الأولوية هي إبعاد العراق وإقليم كوردستان عن تداعيات هذه الأوضاع المتوترة"، مثنياً على "جهود رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، كونه لم يقصر في العمل على حماية استقرار العراق والإقليم في ظل هذه الظروف"، على حد قوله.