رئيس الإقليم: ما حدث في لبنان وغزة هو قضية أمة لن يتم تدميرهم بالحرب
شفق نيوز/ اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن ما حدث في لبنان وقطاع غزة هو قضية أمة لن يتم تدميرها بالحرب مهما حصل.
وقال نيجيرفان بارزاني، خلال جلسة حوارية في منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، إن "ما يحدث في غزة ولبنان أضعفهما مؤقتاً، لكنه لا يمكن أن ينهي قضيتهما"، مؤكداً أن "الشعوب لا تُهزم بالحروب والقتل، بل أن المعاناة تزيدها إصراراً على التمسك بحقوقها".
وتابع نيجرفان بارزاني، "نحن الكورد أيضاً لنا قضية، وقد واجهنا كل أشكال القمع والتدمير، تعرضنا للأسلحة الكيميائية وهُدمت قرانا، لكننا لم ننتهِ، لأننا أصحاب قضية، وكل من له قضية حقيقية لن يتم القضاء عليه بسهولة".
وأشار نيجرفان بارزاني، إلى أن "النصر العسكري لا يكفي في غزة ولبنان، وحتى إن اعتبرت إسرائيل أنها حققت نصراً عسكرياً، فإن عدم ترجمته إلى نصر سياسي، والاعتماد فقط على الحل العسكري، ستكون له نتائج سيئة ليس فقط عليها، بل على المنطقة بأكملها، وحتى على أمريكا".
وختم نيجيرفان بارزاني، حديثه قائلاً إن "الأولوية هي إبعاد العراق وإقليم كوردستان عن تداعيات هذه الأوضاع المتوترة"، مثنياً على "جهود رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، كونه لم يقصر في العمل على حماية استقرار العراق والإقليم في ظل هذه الظروف"، على حد قوله.