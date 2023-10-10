نيجيرفان بارزاني "قلق من كارثة في غزة": من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة والمشكلة لن تحل بحرب

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، عن قلقه من الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وقال بارزاني في حوار بملتقى "ميري" المنعقد في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مشكلة فلسطين واسرائيل لن يتم حلها من خلال الحرب".

واضاف رئيس اقليم كوردستان العراق؛ ان "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة و يعيشوا بسلام".

وتابع بارزاني "نحن قلقون كلنا من الحصار المفروض على قطاع غزة، وهذا يسبب كارثة انسانية ونتمنى ان يتم حل هذه المشكلة".