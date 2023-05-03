"أنونيموس سودان" تؤكد اختراقها أنظمة القبة الحديدية في إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت مجموعة الهاكرز "أنونيموس السودان"، بأنها اخترقت أنظمة الإنذار الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد والتي تعتمد عليها القبة الحديدية" وسط وابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقالت المجموعة على قناتها في تطبيق "تيليغرام" أنها نجحت في إزالة مواقع خدمات التحذير من الصواريخ "كومتا" و "ريد أرلرت" و "هالاميش" و"فيجيلو"، كما استهدفت بعض تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة، ولا تزال جميع المواقع الأربعة معطلة في الموعد المحدد.

وأضافت المجموعة أنها "عطلت العديد من الأنظمة لدرجة أن القبة الحديدية، لا تتلقى جميع التنبيهات، مما يمنعها من اعتراض جميع الصواريخ".

وأردفت المجموعة: "نعتذر بصدق عن تأخرنا قليلاً في إيقاف نظام التنبيه ، بسبب ضعف الإنترنت الحالي في السودان. لسوء الحظ ، هناك الكثير من الانقطاعات"، موضحة أنه "يمكن توقع انقطاع الإنترنت في أي وقت"

وتابعت المجموعة، أنها "تعمل على هجمات أخرى ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "الهجمات كانت ناجحة حتى الآن"، وكتبت: "نحن متأكدون بنسبة 100٪ من حدوث انقطاع للإنترنت".

وفي 27 أبريل/نيسان، ذكرت ذات المجموعة أنها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ، وكتبت ، "هل الظلام شيء جيد؟ لماذا ليس لديك كهرباء؟"

المصدر: "I24"