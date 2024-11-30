"نور على نور".. مراسم تأبين حسن نصرالله في الضاحية

شفق نيوز/ يعتزم "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، إقامة مراسم تأبين لزعيم الحزب "حسن نصرالله" الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن المقرر أن تقام المراسم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث معقل حزب الله.

وتم الإعلان عن أن المراسم، التي تحمل عنوان "نور من نور"، ستكون في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1545 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يتجمع أنصار حزب الله في موقع الاغتيال، وهو الموقع السابق لمقر الحزب في منطقة حارة حريك.

وفي 27 سبتمبر/ ايلول 2024 اغتِيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها الجيش الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.

وأشارت المعلومات إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت قنابل ثقيلة خارقة للحُصون، يزيد وزنها على 2000 طن، أدَّت إلى تدمير 6 مبانٍ كليًا، واستهداف المقر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نصرالله قتل، مع قادة آخرين، في الغارة التي استهدفت مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. ثم أعلن حزب الله فيما بعد مقتل أمينه العام.