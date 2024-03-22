نواب أمريكيون يرفضون حضور كلمة نتنياهو أمام الكونغرس

شفق نيوز/ ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يواجه مقاطعة واسعة النطاق من قبل عدة نواب أمريكيين في حال قبوله دعوة مقررة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

وأشار الموقع إلى أن هذه "علامة على مدى التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين بعض الديمقراطيين الأمريكيين وإسرائيل منذ بداية الحرب مع حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، جمال بومان "لن أذهب لحضور الكلمة، لا يوجد شيء يمكن أن يقوله نتنياهو يمكن أن يساعد دائرتي على الإطلاق، والكثير من ناخبيّ غاضبون من الحرب الإسرائيلية".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيحضر، أكد النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، ماكسويل فروست "كلا، لأن نتانياهو شخص سيء".

بدوره أوضح النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، تشوي غارسيا، أنه "على الأرجح لن أحضر، لأن ائتلاف نتنياهو اليميني هو الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد، وأيضاً بسبب سلوك إسرائيل خلال الحرب".

من جانبه، أشار النائب الديمقراطي من ولاية تكساس، غريغ كاسار إلى أنه "يبدو أن الخطاب المزمع شيء من غير المرجح أن أغير جدول أعمالي للوصول إليه".

وذهبت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، إلى أبعد من ذلك، قائلة إن نتانياهو "لا ينبغي أن يأتي إلى الكونغرس، بل يجب إرساله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وقالت "ليس لديه أي مصلحة في القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

إلى ذلك، شدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، مايك جونسون، أمس الخميس، أنه يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

واقترح العديد من الجمهوريين في مجلس النواب الفكرة، أمس الأول الأربعاء، كوسيلة للرد على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، بسبب انتقاداته القاسية لنتنياهو.

وذكر موقع "بانشبول نيوز"، أمس الأول الأربعاء، أن شومر رفض طلب نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين بالمجلس.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب موقع "أكسيوس" للتعليق، كما نقل الموقع أيضاً تصريحات العديد من النواب عن رفضهم حضور الكلمة.