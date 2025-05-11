نهاية قصة الصحفي أوستن تايس.. العثور على جثته في مقبرة جماعية بسوريا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الأحد، بالعثور على جثة الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي فُقد قبل قرابة 13 عامًا، في شمال سوريا.

وبحسب تقرير للصحيفة، فقد تم العثور على جثة الصحفي في مقبرة جماعية، يعتقد أنها تضم ضحايا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة دابق بريف حلب الشمالي.

واختفى الصحفي والمصور المستقل عن الأنظار منذ اختطافه في البلاد على يد أنصار نظام الأسد السابق في أغسطس/آب 2012.

وعمل تايس مع عدد من وسائل الإعلام الرئيسية، بما في ذلك شبكة "سي بي إس"، ووكالة فرانس برس، وصحيفة واشنطن بوست، وكان يُغطي الأحداث في إحدى ضواحي دمشق، عندما فُقد.

ونُشر مقطع فيديو بعد أسابيع من اختفاء تايس، وهو معصوب العينين ومحتجز من قبل رجال مسلحين.

ونفى نظام الأسد علنًا احتجازه، بينما عرضت الحكومة الأمريكية - التي لطالما أكدت رسميًا أنه لا يزال على قيد الحياة - مكافأة تصل إلى مليون دولار، لمن يُدلي بمعلومات تُفضي مباشرةً إلى مكانه الآمن وعودته سالمًا.