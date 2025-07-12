نهاية "فيتو".. زعيم أخطر عصابات الإكوادور يسلم نفسه لأمريكا

شفق نيوز - كيتو

أعلن زعيم أخطر عصابة مخدرات في الإكوادور، أدولفو ماسياس الملقب بـ"فيتو"، موافقته على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بتهريب الكوكايين والأسلحة النارية.

وظهر ماسياس، (الجمعة)، مرتدياً زي السجن البرتقالي خلال جلسة محاكمة عبر الفيديو من داخل سجنه في مدينة غواياكيل، ورد على سؤال القاضي بقوله: "نعم، أقبل (التسليم)".

وعلى إثر ذلك، أعلنت المحكمة بدء الإجراءات الرسمية لتسليمه، في انتظار توقيع الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا على الأوراق اللازمة.

وكان "فيتو"، وهو سائق تاكسي سابق تحول إلى زعيم عصابة "لوس تشونيروس"، قد اعتُقل في حزيران/يونيو الماضي بعد فراره من سجن شديد الحراسة أواخر العام الماضي، وهي عملية هروب أثارت موجة عنف غير مسبوقة في البلاد.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بتوزيع الكوكايين والتآمر وتهريب الأسلحة. ويعد ماسياس أبرز المطلوبين في الإكوادور منذ بداية عام 2023، بعد هروبه من سجن غواياكيل جنوبي غرب البلاد.

وردّت عصابته على ملاحقته بعنف شديد، شمل تفجير سيارات مفخخة، واحتجاز حراس سجون كرهائن، والسيطرة على محطة تلفزيونية أثناء بث مباشر.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه مجدداً الشهر الماضي خلال عملية عسكرية كبيرة لم تُطلق فيها رصاصة واحدة، حيث عُثر عليه مختبئاً في مخبأ تحت الأرض داخل منزل فاخر في ميناء مانتا المخصص للصيادين.

وبموافقته على التسليم، يصبح ماسياس أول مواطن إكوادوري تُسلّمه بلاده إلى دولة أجنبية، منذ إقرار قانون جديد العام الماضي أتاح ذلك بعد استفتاء دعا إليه الرئيس نوبوا في إطار حملته ضد العصابات الإجرامية.