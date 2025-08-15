إنكلترا تسجل أكثر من 4000 اعتداء سنوياً على الكوادر الطبية

شفق نيوز- لندن

كشفت الكلية الملكية للتمريض في إنكلترا، يوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف اعتداء سنوياً على الكوادر الطبية.

وحذرت الكلية الملكية من تزايد خطير في العنف ضد العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ، بعد تسجيل 4054 اعتداءً جسدياً العام الماضي، بمعدل هجوم على موظف كل ساعتين.

وتُظهر الأرقام، المستندة إلى بيانات من 89 مؤسسة صحية، أن عدد الحوادث تضاعف مقارنة بعام 2019، رغم أن 69% فقط من مستشفيات الرعاية الحادة قدّمت بياناتها، ما يعني أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، تشمل الاعتداءات اللكم والركل والبصق، والتهديد بالأسلحة النارية أو المواد الحمضية.

وتصف ممرضات بيئة العمل بأنها "برميل بارود" قابل للاشتعال، حيث أجبرت الإصابات الجسدية والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، بعض الموظفين على ترك العمل أو الانتقال إلى أدوار غير سريرية.

وفي مستشفى "ميدستون" بمقاطعة كِنت، ارتفعت الاعتداءات بأكثر من 500% منذ 2019، بينما زادت في "مانشستر رويال إنفيرماري" من 39 إلى 79 حالة.

وترى الكلية أن طول فترات الانتظار وعلاج المرضى في الممرات يسهمان في تفاقم العنف، مشيرة إلى أن حالات الانتظار لأكثر من 12 ساعة في الطوارئ ارتفعت 20 مرة خلال خمس سنوات.

ونبهت من أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى تراجع قدرة القطاع الصحي على استقطاب الكوادر والاحتفاظ بها.

وزير الصحة، ويس ستريتينغ، أعرب عن صدمته من الأرقام، متعهداً بإلزام جميع المستشفيات بتوثيق حوادث العنف، ومؤكداً أن حماية الموظفين "ليست خياراً إضافياً".

فيما قالت الأمينة العامة للكلية، البروفيسورة نيكولا رانجر، إن الممرضين يواجهون ظروفاً قاسية من تدني الأجور وقلة التقدير، إضافة إلى تهديدات متزايدة، وهو ما يهدد بفشل خطة الحكومة لإصلاح القطاع الصحي إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية، مثل طول الانتظار ونقص الكوادر.

بدوره، وصف المدير التنفيذي لـ"NHS Providers" النتائج بأنها "صادمة للغاية"، فيما أكدت "NHS Employers" أن العنف في بيئة العمل "أمر غير مقبول إطلاقاً".