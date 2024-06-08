نقل السلاح من ‎إيران وكوريا الشمالية يثير مخاوف بايدن وماكرون

شفق نيوز/ أبدى الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم السبت، مخاوفهما إزاء عمليات نقل الأسلحة، خاصة من إيران وكوريا الشمالية.

‎وعقب الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال، استقبل الرئيس الفرنسي، السبت، بايدن الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس. وأجرى الزعيمان محادثات حول التجارة وقضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

‎وأعلن ماكرون، السبت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن، في باريس، أن البلدين "مصممان على ممارسة الضغوط الضرورية" على إيران التي تعتمد "استراتيجية تصعيد على كل المستويات".

‎وأكد ماكرون متوجها إلى الصحافيين من قصر الإليزيه أنه "بالنسبة إلى إيران، نلاحظ معا استراتيجية تصعيد على كل المستويات، سواء في الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل أو المناورات لزعزعة الاستقرار في المنطقة أو بالطبع البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا أن "بلدينا مصممان على ممارسة الضغوط الضرورية لوقف هذا المنحى".