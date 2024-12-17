نقص الطاقة يدفع إيران لغلق مبكر "إجباري" لمراكز التسوّق في طهران

شفق نيوز/ لجأت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، إلى تقديم وقت إغلاق مراكز التسوق في العاصمة طهران قبل ساعتين من الموعد المعتاد، في محاولة لتوفير الطاقة في ظل الأزمة التي تعيشها من نقص في الكهرباء والغاز بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

وحذر مسؤول غرفة التجارة في طهران، حميد رضا راستيغار، عبر التلفزيون الرسمي، من أنّه "إذا لم تلتزم مراكز التسوّق هذا القرار، سيتم إغلاقها وقطع إمدادات الغاز والكهرباء عنها".

ويفرض الإجراء الذي اتخذ أمس الإثنين على المراكز التجارية أن تغلق أبوابها ابتداء من اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثامنة (16,30 ت غ) بدلاً من الساعة العاشرة (18,30 ت غ)، وفقاً لوكالة "إيسنا" للأنباء.

ولم تحدد مدّة هذه القيود التي لا تطال سوى العاصمة طهران.

وتملك إيران بعضاً من أكبر موارد الغاز والنفط في العالم، غير أنّ شبكة الكهرباء في البلاد تعاني نقص الاستثمارات في بنيتها التحتية، خصوصاً بسبب العقوبات الغربية.

واضطرّت إيران إلى ترشيد الكهرباء في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة لديها.

وأُغلقت المدارس والمباني العامة في طهران لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء، وكذلك في أكثر من نصف محافظات إيران الـ31 من أجل توفير الطاقة، بحسب وكالة "إرنا".