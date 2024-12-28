أنقرة لواشنطن: لا يمكن السماح بوجود مقاتلين كورد في سوريا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، لنظيره الامريكي أنتوني بلينكن، عدم السماح بوجود مقاتلين كورد في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن فيدان ناقش مع بلينكن، ضرورة التحرك للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان استكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن فيدان أبلغ بلينكن في مكالمة هاتفية أن أنقرة لن تسمح لوحدات حماية الشعب الكوردية بالاحتماء في سوريا.وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن.

ولطالما شعرت تركيا بالاستياء من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينيات.

لكن واشنطن تؤكد منذ فترة طويلة أن قوات سوريا الديموقراطية التي قادت المعركة ضد تنظيم داعش حتى هزيمته عام 2019، ضرورية لمنع عودة التنظيم في المنطقة.

وقال فيدان لبلينكن إن أنقرة تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا "لضمان وحدة وأمن الأراضي" السورية.

كما أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه "من المهم العمل بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل ضمان الاستقرار في سوريا واستكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.