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أنقرة تقول إن على أمريكا تقبل الواقع في حصول تركيا على "إس 400"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-07T13:33:23+0000
أنقرة تقول إن على أمريكا تقبل الواقع في حصول تركيا على "إس 400"

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن على الولايات المتحدة تقبل الأمر الواقع بشأن حصول تركيا من روسيا على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس -400".

وأضاف الوزير ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الأزمة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن "إس 400" : "يجب على الولايات المتحدة أن تقبل هذا الأمر كصفقة مكتملة".

وكانت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بالصادرات العسكرية الروسية قد أعلنت مؤخرا أنها تتوقع إبرام عقد ثان لتصدير منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى تركيا في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وفي العام 2017 وقعت روسيا وتركيا عقدا لتزويد أنقرة بمنطومة "إس - 400"، وأصبحت تركيا بذلك أول دولة عضو في حلف الناتو تحصل على منظومة الدفاع الجوي الروسي، وتسبب قرار أنقرة هذا في رد فعل سلبي من الولايات المتحدة ومن الحلف ككل.

ورفضت تركيا التخلي عن نيتها اقتناء "إس-400" على الرغم من الضغوطات الملموسة التي مارستها عليها حليفتها في الناتو الولايات المتحدة.

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