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أنقرة تستدعي السفير الأمريكي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T14:52:32+0000
أنقرة تستدعي السفير الأمريكي

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الإثنين، إنها استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان أصدرته الولايات المتحدة بشأن مقتل 13 تركياً تقول إنقرة إن مقاتلي العمال الكوردستان أعدموهم في منطقة حدودية بإقليم كوردستان العراق.

وكانت تركيا قالت، أمس الأحد، إن مسلحين من حزب العمال الكوردستاني المحظور أعدموا المخطوفين خلال عملية عسكرية ضد الجماعة. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان، "نحن نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في الناتو، ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا. إذا تأكد مقتل مدنيين أتراك على يد حزب العمال الكوردستاني، فإننا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

واتهم مسؤول تركي، يوم أمس الأحد، حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مواطناً تركياً داخل سجن في منطقة كارة بإقليم كوردستان.

ونفى المسؤول التركي أن يكون هؤلاء الثلاثة عشر قد قتلوا خلال غارة جوية، مبيناً أن تحقيقات الطب العدلي أظهرت أن شخصاً منهم قتل برصاصة في الصدر والآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وعثرت القوات التركية، امس الأحد، على جثث 13 تركياً لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارة في إقليم كوردستان ضمن عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتهاءها بقتل 50 عنصراً من حزب العمال.

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