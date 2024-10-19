نقابة الفنانين العراقيين تنفي مقاطعة "mbc عراق" وترفض "اقتحامها"

شفق نيوز/ نفت نقابة الفنانين العراقيين، يوم السبت، مقاطعة قناة "mbc عراق" بعد التقرير "المسيء" لقادة "محور المقاومة" الصادر من قناة "mbc" العامة.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نشرت بعض المواقع على وسائل التواصل الإجتماعي خبراً مفاده ان نقابة الفنانين العراقيين أعلنت مقاطعة قناة (mbc عراق) ، وتود نقابة الفنانين العراقيين تبيان أن قناة mbc عراق هي قناة ترفيهية إجتماعية تهتم بإنتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الترفيهية وليست قناة اخبارية أو سياسية وفق الرخصة الرسمية المسجلة في هيئة الإعلام والإتصالات".

وأضافت، أن "الإساءة المرفوضة للرموز من الشهداء القادة وللرموز العراقية المحترمة إنما هي صادرة من قناة mbc العامة وهي قناة ليست لها تمثيل داخل العراق ، فكلا القناتين بإدارات مختلفة ومنهاج عمل مختلف ، وأننا إذ نؤكد رفضنا القاطع للإساءة المباشرة لشهدائنا ورموزنا العراقية المحترمة أيضا نؤكد التزامنا بالحقائق وتبيانها للشعب العراقي".

وتابعت النقابة، أن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطعة لقناة mbc عراق من قبل نقابة الفنانين هو خبر غير صحيح للأسباب التي ذكرناها، ونتمنى على الجميع توخي الدقة في نشر الأخبار والتصريحات وعدم خلط الحقائق وأخذ البعض بجريرة الآخر ، كما وتُعلن هذه النقابة رفضها القاطع للإعتداء على الأملاك الخاصة بالفنان العراقي عن طريق الاقتحام والتكسير والحرق للأجهزة والمعدّات للإستوديوهات إذ أنها أملاك شخصية عراقية خالصة".

واقتحم العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، فجر اليوم السبت، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك احتجاجاً على تقرير تلفزيوني بثته المجموعة الإخبارية.

ولاحقاً، قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم السبت، إيقاف مكتب قناة MBC عن العمل وأكد البدء بإجراءات سحب الترخيص.