نقابات العمال الأمريكية تبدأ معركتها ضد الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ بدأت نقابات العمال الأمريكية، تنظيم جهودها من أجل الوقوف إلى جانب الموظفين الذين باتوا مهددين بخسارة عملهم، بسبب اجتياح الذكاء الاصطناعي كل القطاعات، ولحضّ الشركات على اعتماد الشفافية وتعبئة المسؤولين المنتخبين، وهو ما يشكّل تحديا كبيرا.

ويقول آرون نوفيك، أحد أركان نقابة "أمازون" إن "إحدى وسائلنا الوحيدة للضغط كعاملين هي الامتناع عن العمل"، متسائلاً "ماذا سيحدث إذا حُرمنا من ذلك؟" نظرا إلى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أن يكون بديلا من العاملين البشريين. إنه "سؤال وجودي".

ومنذ ستينيات القرن المنصرم، غيّرت الأتمتة معظم القطاعات، ما أدى في معظم الأحيان إلى انخفاض في عدد العاملين فيها.

لكنّ الذكاء الاصطناعي الذي يوصف بـ"المادي" يُمهد الطريق لجيل جديد من الروبوتات الذكية التي لا تقتصر قدراتها على مهام محدودة، بل تستطيع أن تحلّ مكان عدد أكبر من العمال البشريين.

أما بالنسبة لوظائف قطاع الخدمات، فقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" مبتكرة برنامج "كلود" المنافس لـ"تشات جي بي تي" الأربعاء من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يقضي على نصف الوظائف التي تتطلب مهارات أقل، ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة بما بين 10% و20%.

وأكد عضو نقابة سائقي الشاحنات "تيمسترز" بيتر فين أن "الاستعاضة عن العمال (بالذكاء الاصطناعي) وتقليص الوظائف يُشكلان مصدر قلق بالغ، ليس فقط لأعضاء النقابة، بل للجميع".

وأعطت "تيمسترز" الأولوية للمسار التشريعي الذي تعترضه عقبات كثيرة.

فعلى سبيل المثال، استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا التي تضم مئات الآلاف من أعضاء النقابة حق النقض مرتين ضد مشروع قانون يحظر تشغيل الشاحنات الذاتية القيادة على الطرق العامة.

وحذا نظيره في كولورادو حذوه الأسبوع المنصرم، في حين تُدرس راهنا مشاريع قوانين مماثلة في ولايات أخرى، من بينها إنديانا وميريلاند.

وعلى المستوى الفيدرالي، نشرت وزارة العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، في عهد الرئيس جو بايدن، توصيات للشركات، تشجعها على التواصل بشأن استخدامها للذكاء الاصطناعي، وإشراك الموظفين في مناقشاتها الاستراتيجية حول هذا الموضوع، ودعم الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم.

ولكن بعد ساعات قليلة من تنصيبه، ألغى الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي الذي كان يشكل أساس هذه التوصيات.

وقالت هيوون بريندل-خيم من نقابة RWDSU للعاملين في قطاعي التجارة بالجملة والمفرّق "الرسالة واضحة. يريدون فتح كل شيء أمام الذكاء الاصطناعي، من دون الضمانات اللازمة لحماية العمال وحقوقهم".

وفي الوقت نفسه، "ثمة تهافت" من الشركات نحو الذكاء الاصطناعي، سببه "خشيتها من تفويت الفرصة"، على ما لاحظ دان رينولدز، من نقابة "سي دبليو إيه" للعاملين في قطاع الاتصالات والإعلام.

واضاف أن "الكثير من عمليات إحلال الذكاء الاصطناعي حصلت بصورة سيئة. لو استُشير أعضاؤنا، لكانوا نبهوا إلى أن هذه الأدوات لن تعمل".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، نشرت نقابة "سي دبليو إيه" تقريرا يتضمن نصائح لأعضائها، من بينها إدراج الذكاء الاصطناعي في اية مفاوضات جماعية على مستوى الشركة. وتعمل النقابة راهنا على إعداد برامج تعليمية لأعضائها.

ونجحت بعض النقابات في تضمين اتفاقاتها الجماعية مع الشركات حماية ضد الاستخدام الشامل للذكاء الاصطناعي، لا سيما ضمن مجموعة زيف ديفيس الإعلامية وشركة "زينيماكس ستوديوز" لألعاب الفيديو التابعة لـ"مايكروسوفت".

في هذه المعركة، حققت نقابتان نجاحا باهرا، هما "آي إل إيه" لعمال الموانئ التي توصلت إلى وقف موقت للأتمتة الكاملة لبعض عمليات الموانئ، ونقابة ممثلي هوليوود "ساغ-أفترا" التي فرضت استشارة أعضائها ودفع أجور لهم في مقابل استخدام صورهم أو اصواتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لكنّ هذين المثالين استثناءان، إذ في معظم الحالات، "لا تتمتع الحركة العمالية في الولايات المتحدة بقوة تفاوضية قطاعية"، بحسب وون بريندل-خيم. وأشارت إلى ضرورة أن يحصل الأمر في كل شركة على حدة، وهي عملية "طويلة وبطيئة".

وأكدت الأستاذة في جامعة كورنيل فيرجينيا دولغاست المتخصصة في علاقات العمل أن "العاملين عموما لا يسعون إلى وقف زحف التكنولوجيا، بل يريدون ببساطة نوعا من القدرة على ضبطها".