"إنفلونزا الطماطم" تتفشى بين الأطفال

شفق نيوز / رصد أطباء حول العالم، تفشيا متزايدا لمرض جديد ومعد يصيب الأطفال الصغار، يحمل اسم "إنفلونزا الطماطم".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة: "جرى إحصاء إصابة 80 طفلا بمرض إنفلونزا الطماطم في الهند"، ويسبب الفيروس الجديد طفحاً جلدياً أحمر اللون وأعراضا شبيهة بالحمى التي يسببها البق.

وقال أطباء لدورية "لانسيت" الطبية البريطانية إن "المرض معد للغاية، ويخشون أن يمتد إلى البالغين أيضاً"، لافتين إلى أن "هذه الإنفلونزا اكتسبت اسمها نتيجة ظهور بثور حمراء ومؤلمة في جميع أجزاء الجسم، قبل أن تتضخم تدريجيا لتصبح بحجم حبة الطماطم".

ومثل بقية الأمراض الفيروسية، فإن الأعراض الأخرى تشمل الإعياء، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى، والجفاف، وآلام الجسم، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وبينما عرف أن هذا المرض ويؤدي إلى تهيج الجلد، ما زال الباحثون يحاولون معرفة ما الذي يسبب هذه الأعراض بالضبط.

ولا يوجد دليل حتى الآن على أن هذا الفيروس خطير أو مهدد للحياة، وجرى معالجة الأطفال المرضى بالأدوية التقليدية مثل الباراسيتامول والراحة والكثير من السوائل.