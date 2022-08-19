سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"إنفلونزا الطماطم" تتفشى بين الأطفال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-19T07:51:51+0000
"إنفلونزا الطماطم" تتفشى بين الأطفال

شفق نيوز / رصد أطباء حول العالم، تفشيا متزايدا لمرض جديد ومعد يصيب الأطفال الصغار، يحمل اسم "إنفلونزا الطماطم".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة: "جرى إحصاء إصابة 80 طفلا بمرض إنفلونزا الطماطم في الهند"، ويسبب الفيروس الجديد طفحاً جلدياً أحمر اللون وأعراضا شبيهة بالحمى التي يسببها البق.

وقال أطباء لدورية "لانسيت" الطبية البريطانية إن "المرض معد للغاية، ويخشون أن يمتد إلى البالغين أيضاً"، لافتين إلى أن "هذه الإنفلونزا اكتسبت اسمها نتيجة ظهور بثور حمراء ومؤلمة في جميع أجزاء الجسم، قبل أن تتضخم تدريجيا لتصبح بحجم حبة الطماطم".

ومثل بقية الأمراض الفيروسية، فإن الأعراض الأخرى تشمل الإعياء، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى، والجفاف، وآلام الجسم، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وبينما عرف أن هذا المرض ويؤدي إلى تهيج الجلد، ما زال الباحثون يحاولون معرفة ما الذي يسبب هذه الأعراض بالضبط.

ولا يوجد دليل حتى الآن على أن هذا الفيروس خطير أو مهدد للحياة، وجرى معالجة الأطفال المرضى بالأدوية التقليدية مثل الباراسيتامول والراحة والكثير من السوائل.

related

"الصحة العالمية": متحورة "دلتا" ستهيمن خلال الأشهر المقبلة

Date: 2021-07-21 17:25:20
"الصحة العالمية": متحورة "دلتا" ستهيمن خلال الأشهر المقبلة

الصحة العالمية: جائحة كورونا اخطر حالات الطوارئ المعلنة والتفشي تضاعف مرتين

Date: 2020-07-27 11:36:55
الصحة العالمية: جائحة كورونا اخطر حالات الطوارئ المعلنة والتفشي تضاعف مرتين

كوفيد تسبب في اضطراب الخدمات الصحية في أكثر من 90% من الدول

Date: 2022-02-08 04:35:33
كوفيد تسبب في اضطراب الخدمات الصحية في أكثر من 90% من الدول

الصحة العالمية توجه رسائل طمأنة بشأن "أوميكرون

Date: 2021-12-01 13:49:55
الصحة العالمية توجه رسائل طمأنة بشأن "أوميكرون

الصحة العالمية: الأغنياء يبتلعون سوق لقاحات كورونا على حساب الفقراء

Date: 2021-05-13 18:39:00
الصحة العالمية: الأغنياء يبتلعون سوق لقاحات كورونا على حساب الفقراء

خطر قادم من أفريقيا.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

Date: 2021-11-25 14:40:16
خطر قادم من أفريقيا.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

الصحة العالمية تقول "لا" لتلقي جرعات "إضافية" من لقاح كورونا

Date: 2021-07-28 14:48:46
الصحة العالمية تقول "لا" لتلقي جرعات "إضافية" من لقاح كورونا

بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

Date: 2020-09-01 04:58:58
بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"