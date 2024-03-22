نفذه رجال بلحى سوداء.. قتلى في إطلاق نار وانفجار في مركز تجاري بضواحي موسكو

شفق نيوز/ أعلنت الجهات الأمنية الروسية، يوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري.

وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

في حين وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وأفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.

وتم إرسال أكثر من 50 فريقاً إسعافياً إلى مكان الحادث.

فيما أكدت وكالة "تاس" الورسية أن "3 مسلحين يرتدون لباسًا مموّهًا يطلقون النار ووقوع انفجار في قاعة للموسيقى قرب موسكو وأنباء عن إصابات".

في حين لفتت وسائل إعلام روسية إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب موسكو.