نعيم قاسم يعد بتحرير الأسرى ويؤكد: لن نتخلى عن المقاومة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الأحد، عدم التخلي عن خيار المقاومة، فيما وعد بعدم ترك الأسرى لدى إسرائيل.

وقال قاسم في كلمته خلال تشييع الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في بيروت، "نودع اليوم قائداً عربياً إسلامياً يمثل قبلة الأحرار في العالم".

وأضاف " نودّع اليوم حبيب المجاهدين والناس والفقراء والمستضعفين والمعذّبين على الأرض والفلسطينيين"، مشيرا الى انه "لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة".

وتابع أن "نصر الله العزيز قاد المقاومة إلى الأمة وقاد الأمة إلى المقاومة وبات كلاهما معه قلباً واحداً"، موضحا ان "طريق نصر الله سنكمله".

ولفت إلى أن "صفي الدين عمل في مختلف الحقول التي تخدم الناس وواكب المجاهدين بالتجهيزات"، موضحا أنه "تولى مسؤوليات مختلفة من قيادة منطقة بيروت إلى المجلس التنفيذي إلى الأمانة العامة".

وأشار إلى "اننا نحيي الأسرى ونقول لهم لن نترككم عند الصهانية".

وجرت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قبل قليل، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة عشرات الآلاف، فضلا عن وفود رسمية من دول عدة.

واستطرد "التزمنا بالاتفاق ولم تلتزم إسرائيل وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب العدو"، مبينا "المقاومة موجودة وقوية عدداً وعدة والنصر الحتمي آتٍ وعلى إسرائيل أن تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلها".