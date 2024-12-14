نعيم قاسم يحذر العرب من مخطط إسرائيلي بعد سقوط الأسد

شفق نيوز/ أفاد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم السبت، بأن إسرائيل دمرت كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري تحت عناوين مختلفة وهذا دليل على القرار التوسعي.

وقال قاسم، في كلمة له، إن "إسرائيل تريد التوسع في كل الدول العربية، ومن المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة".

وأشار إلى أن حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا لكن هذا تفصيل صغير وقد يتبدل مع مرور الزمن ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى.

وبخصوص إدارة الحكم في سوريا، لفت أمين عام حزب الله، إلى أن النظام السوري سقط على يد قوى جديدة ولا يمكن الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها".

وذكر أنه يتمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل كعدو، كما تمنى التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان في المستقبل.