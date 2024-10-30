نعيم قاسم: متمسكون بنهج نصر الله وسنواصل تنفيذ خطة الحرب

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأربعاء، تمسكه بنهج سلفه حسن نصر الله، فيما تعهد بمواصلة تنفيذ خطة الحرب ضد إسرائيل.

وقال قاسم، في أول كلمة له بعد تسنمه المنصب، والثالثة منذ اغتيال نصر الله، إن "أمام محور المقاومة تضحيات كثيرة لكنه واثق أن النصر سيكون حليفاً له"، مردفاً: "أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل.. برنامج عملي هو استمرار لنهج أميننا العام السابق الشهيد حسن نصر الله، سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة".

وأضاف أن "مقاومتنا وجدت لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية، فالعدو الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان منذ عام 2006، لكن المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان سابقاً، وليست القرارات الدولية،ـ لأن إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار 1701 وأحصينا 39 ألف خرق جوي وبحري للقرار".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "هذه الحرب إسرائيلية أمريكية أوروبية عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة"، مستدركاً: "صمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا.. لقد قلنا خلال 11 شهرا إننا لا نريد حربا لكننا مستعدون للانتصار إذا فرضت علينا".