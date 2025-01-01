نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وهناك فرصة للدولة لتثبت نفسها

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الأربعاء، أن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها، مشيراً إلى امتلاكها "القوة والإيمان" اللازمين لتعزيز قدراتها، وذلك في ظل "هدنة هشة" بين الحزب وإسرائيل.

وأوضح قاسم في كلمة متلفزة أن المقاومة في لبنان تمكنت من التصدي للعدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها الحزب نتيجة العدوان على جنوب لبنان.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقاً للدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، داعياً الدولة إلى متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار عبر لجنة خاصة.

وأضاف قاسم أن هذه المرحلة تشكل فرصة للدولة اللبنانية لإثبات قدرتها من خلال العمل السياسي، في ظل الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعود الهدنة الحالية إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حيث أنهت جولة من القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر وتحولت إلى نزاع واسع النطاق في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوماً، إلى جانب انتشار الجيش والأمن اللبنانيين على الحدود وفي المنطقة الجنوبية. كما يشدد الاتفاق على حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني، وتفكيك المواقع العسكرية غير القانونية، ومصادرة الأسلحة تحت إشراف لجنة دولية.