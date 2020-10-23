نظرة بايدن إلى ساعته قد تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض

شفق نيوز/ تناقلت وسائل إعلام أميركية؛ لقطة قالوا انها أعادت إلى الأذهان ما فعله جورج بوش الأب في مناظرة عام 1992، قام المرشح الديمقراطي جو بايدن بالنظر في ساعته للتحقق من الوقت المتبقي لمناظرته الأخيرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

جاء ذلك عندما قالت مديرة المناظرة كريستن ويلكر إن الوقت المتبقي للمناظرة قليل وأنهم سينتقلون للحديث عن قضية التغير المناخي. هنا نظر بايدن في ساعته للتحقق من الوقت، وعلى الرغم من أن بايدن ظهر واثق في المناظرة الأخيرة، إلا أن الحركة التي قام بها للتأكد من الوقت المتبقي في أعقاب تصريحات مديرة المناظرة، أعادت ما فعله بوش الأب وتسبب في كثير من الانتقادات له في ذلك الوقت.