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نظرة بايدن إلى ساعته قد تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-23T10:07:01+0000
نظرة بايدن إلى ساعته قد تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض

شفق نيوز/ تناقلت وسائل إعلام أميركية؛ لقطة قالوا انها أعادت إلى الأذهان ما فعله جورج بوش الأب في مناظرة عام 1992، قام المرشح الديمقراطي جو بايدن بالنظر في ساعته للتحقق من الوقت المتبقي لمناظرته الأخيرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

جاء ذلك عندما قالت مديرة المناظرة كريستن ويلكر إن الوقت المتبقي للمناظرة قليل وأنهم سينتقلون للحديث عن قضية التغير المناخي. هنا نظر بايدن في ساعته للتحقق من الوقت، وعلى الرغم من أن بايدن ظهر واثق في المناظرة الأخيرة، إلا أن الحركة التي قام بها للتأكد من الوقت المتبقي في أعقاب تصريحات مديرة المناظرة، أعادت ما فعله بوش الأب وتسبب في كثير من الانتقادات له في ذلك الوقت.

https://twitter.com/RNCResearch/status/1319466983449120773
ووفقا لمجلة "بوليتكو"، اعتبر المراقبون حركة بوش الأب خلال مناظرته مع بيل كلينتون عام 1992 علامة على شعوره بالملل خلال المناظرة الرئاسية، وتحديدا بينما كان كلينتون يجيب عن أحد أسئلة الحاضرين في المناظرة. وتمكن المرشح الديمقراطي بيل كلينتون من الفوز في الانتخابات الرئاسية هذا العام محققا الهزيمة على منافسة الجمهوري جورج بوش الأب في ذلك الوقت نتيجة لما أظهره كلينتون من تجاوب وتعاطف مستمر مع الجمهور والحاضرين في المناظرات على عكس ما كان يفعله بوش، والذي كان رئيسا في ذلك الوقت، وعكست ردود أفعاله شعوره بالملل من المناظرة وقلة صبر على تلقي أسئلة الأمريكيين.

وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا في الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة الشخص الفائز بانتخابات الرئاسة بين كل من الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية بالبيت الأبيض، ومنافسه الديمقراطي جو بايد

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