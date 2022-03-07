أنطاليا التركية تحتضن قمة روسية- اوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت تركيا عن اجتماع لوزيري خارجية روسيا واوكرانيا في مدينة انطاليا التركية.

وقال وزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو، أن اللقاءيعقد بوساطة تركية على هامش منتدى انطاليا في العاشر من الشهر الجاري.

وكان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أعلن ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإخلاء المدنيين.

وأفاد قالن في تغريدة، الإثنين، أن تركيا ستواصل مبادراتها بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، حتى يصبح وقف إطلاق النار دائما وتثمر مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، من أجل إخلاء المدنيين.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.