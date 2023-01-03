نصر الله يؤشر "عمليات ممتازة" ضد القوات الامريكية في العراق

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، إن "المقاومة العراقية" نفذت عمليات ممتازة ضد القوات الأميركية واجبرتها على الانسحاب من البلاد.

جاء ذلك في كلمة له بالذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال نصر الله، إن "المقاومة العراقية هزمت الأميركيين وفرضت عليهم الانسحاب من العراق وتغيير وجه المنطقة"، مضيفاً ان "الذين أطلقوا المقاومة في العراق هم فصائل وتيارات وقاسم سليماني قدم التدريب والتخطيط إلى جانب أبو مهدي المهندس".

وتابع ان "سوريا وإيران صمدتا أمام الضغوط الأميركية والمقاومة العراقية نفذت عمليات ممتازة ضد القوات الأميركية".وفيما يتعلق بحادثة اغتيال المهندس وسليماني إنه "لا شك أن الإدارة الأمريكية درست بشكل جيد عملية الاغتيال العلنية للقائدين سليماني والمهندس".

واوضح ان "الهدف من الاغتيال هو كسر المقاومة وإرهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة في سوريا وإيران ولبنان وفلسطين".