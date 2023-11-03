نصر الله يكشف عن رسائل تهديد امريكية باستهداف ايران: كل الاحتمالات في جبهتنا مفتوحة والخيارات مطروحة

شفق نيوز/ كشف الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، عن رسائل تهديد امريكية باستهداف ايران في حال استمرار هجمات حزب الله على الحدود مع اسرائيل، وقال إن التصعيد في الجبهة اللبنانية مرهون بأمرين.

وأضاف نصر الله في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "التصعيد في الجبهة اللبنانية مرهون بأمرين الاول مسار التطور في غزة والثاني هو سلوك العدو الاسرائيلي تجاه لبنان"، موضحاً ان "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة".

وقال نصر الله مخاطباً الأميركيين، إن "التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعاً"، مضيفاً "اميركا بعثت لنا رسالة بأن جنوب لبنان اذا دخل الحرب فاننا قد نقصف ايران وليس لبنان فحسب".

وتابع مخاطباً الأميركيين، "أساطيلكم لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام وأساطيلكم التي تهددون بها أعددنا لها العدة أيضاً".