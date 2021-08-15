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نصر الله يربط استهداف أبراج الطاقة في العراق بأزمة المحروقات في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-15T19:41:56+0000
نصر الله يربط استهداف أبراج الطاقة في العراق بأزمة المحروقات في لبنان

شفق نيوز / علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الأحد، على الانفجار الذي وقع في بلدة التليل في عكار شمالي البلاد بوصف ما حدث بـ"محزن ومؤلم لكل إنسان".

وشدد نصر الله، خلال كلمة له على ضرورة، أن تشكل الحادثة "عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة، لأن لبنان لم يعد يحتمل".

ولفت إلى أن "أول رسالة من دماء الشهداء وأهلهم، هي أن تُشكَّل حكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام، وعلى الجميع التضحية"، محذراً في الوقت نفسه من إنهيار وفوضى شاملة بالقول "شَكِّلوا حكومة بأي شكل من الأشكال، وبأي ثمن، ولعبة الوقت انتهت".

وأشار نصر الله، إلى أن "أغلبية الشركات تحتكر المحروقات، وتعمل على تخزينها لبيعها في السوق السوداء"، معتبراً من خزّن وباع المحروقات في السوق السوداء "خائن للأمانة".

وبشأن قضية تهريب المحروقات إلى سوريا، قال الأمين العام لحزب الله، إن "من احتكروا أو هرّبوا الوقود إلى سوريا خونة، ومالهم مال حرام".

ووجّه نصر الله الاتهام إلى الأميركيين، معتبراً أنهم "يتحملون مسؤولية كل ما يجري في البلد، وهم يُديرون الفوضى من السفارة الأميركية في عوكر".

وأشار إلى أن "هناك غرفة تُدير ما يجري"، لافتاً إلى أنه ليس صدفة تزامن "ما يجري من استهداف محطات الكهرباء في العراق ولبنان".

وتحدّث نصر الله عن جلب المحروقات من إيران، والذي كان وعد به في وقت سابق، وقال إنه يوجد "في إيران فيول، إلى درجة أن السفن ممتلئة وتنتظر من يشتري"، واعداً "أؤكد أننا سنجلب قطعاً البنزين والمازوت من إيران".

وأكد أن "اليوم الذي سيدخل فيه البنزين لبنان لن يكون في الليل، بل نهار وجهاراً"، مكرراً قوله "نحن وعدنا، ولا نخلف في وعدنا. ولن نترك البلد في حالته هذه".

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