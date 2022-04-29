نصر الله: إيران قد تضرب إسرائيل مباشرة ويجب مواجهة مسار التطبيع بحسم في العراق

شفق نيوز/ كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، أن إيران قد تقدم على ضرب إسرائيل مباشرة إذا استمرت اعتداءاتها على المصالح الإيرانية.

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة "يوم القدس العالمي"، "علمتُ أن إيران أبلغت الدول المطبعة أن أي اعتداء على إيران من هذه الدول فسترد عليها وهذه الرسالة وصلت لـ"إسرائيل".

وتابع، "يجب أن يواجه مسار التطبيع بحسم في العراق"، مضيفا أن "كل من يطبع مع العدو يجب أن يُدان وأن يُتخذ منه الموقف المناسب".

وزاد نصر الله، أنه "عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن سنكون في أعلى الجهوزية وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرة".

وتابع، "أقول للعدو نحن خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا الجهادية تجري مناورات صامتة".