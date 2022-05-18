نصر الله يدعو لـ"تهدئة إعلامية" ويقر بخسارة الاغلبية النيابية: لا أحد يمتلكها

شفق نيوز/ أكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الأربعاء، عدم امتلاك اي حزب او تكتل سياسي الاغلبية في المجلس النيابي المقبل.

وقال نصر الله في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "لا أحد يستطيع الإدعاء بأنّه يمتلك الأكثرية في المجلس النيابي المقبل"، داعياً لـ"الشراكة والتعاون مع كافة الفرقاء حتى لو كنا نختلف سياسيا".

كما دعا نصرالله إلى "تهدئة السجالات الإعلامية في لبنان".

واشار نصر الله الى أن "النتائج الكبيرة التي حققتها لوائح حزب الله الانتخابية تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة".

وتابع، نصرالله، "رأينا السفيرة الأميركية تجول على مراكز الاقتراع والسفارة تشكل لوائح والسفير السعودي كان أنشط ماكينة انتخابية".

وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، امس الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

وأظهرت النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعدا، والتيار الوطني الحر على 18 مقعدا، كما حصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان اللبناني.

وأظهرت النتائج أيضا حصول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13 مقعدا، وحزب الكتائب على 4 مقاعد، وكل من حزب الطاشناق وتيار المردة على مقعدين لكل منهما.

وبإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية يخسر حزب الله وحلفاؤه من تيار 8 آذار الأكثرية النيابية التي حضوا بها طيلة سنوات.