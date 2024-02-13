نصر الله يدعو لـ"الاستغناء" عن "الخلوي" ويعده "عميلاً قاتلاً"

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، مقاتلي الحزب والأهالي إلى "الاستغناء" عن "الهاتف الخلوي" وعدّه "عميلاً قاتلاً".

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة "يوم الجريح المقاوم"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "أدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي الذي يعتبر "عميلاً قاتلاً".

واضاف "يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي".

وتابع نصر الله، أن "الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو ولذلك يجب إطفائها في هذه المعركة".

كما قال، إن "العدو يستند بشكل أساسي في اعتداءاته على القدرات الفنية التجسسية".

وختم، "نتابع كل التطورات في المنطقة وكل الاحتمالات مفتوحة ونحن نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة".