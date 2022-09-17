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نصر الله: هناك أشبه بالمعجزة في العراق  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-17T08:20:18+0000
نصر الله: هناك أشبه بالمعجزة في العراق  

شفق نيوز/ قدم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، شكره الى العراقيين ومسؤولي البلاد على "حسن الضيافة" لزوار الاربعينية، واصفا إياها بغير المسبوقة وأنها "أشبه بالمعجزة".  

وقال نصر الله، خلال كلمة ألقاها بختام مسيرة أربعين الإمام الحسين في بعلبك، إن "مسيرة الأربعين في العراق التي شارك فيها عشرون مليون زائر هي غير مسبوقة في التاريخ من حيث عدد الحشود"، موضحاً أن "مسيرة الأربعين غير مسبوقة من حيث عدد الحشود رغم درجات الحرارة الخمسينية هي أشبه بالمعجزة".

وتابع أن "هناك مشهداً تاريخياً في العراق من حيث عدد الحشود الهائل والضخم"، لافتاً إلى أن هذا المشهد "يتم تجاهله دولياً".

وأضاف نصر الله، "نتوجه بالشكر إلى الشعب العراقي ومسؤوليه وكل الجهات في العراق على عظيم كرمهم وجودهم والضيافة والتواضع والمحبة".

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم 5 ملايين أجنبي، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية، في حصيلة هي الأعلى منذ 2003.

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