نصر الله لا يستبعد "حرباً كبرى" مع إسرائيل ويؤكد: تحصلنا على أسلحة جديدة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الأربعاء، أن حزبه نجح في إشغال أكثر من 100 ألف جندي وضابط إسرائيلي في جبهة الشمال، ولم يستبعد في الوقت نفسه "انزلاق الأمور لحرب كبرى".

جاء ذلك في كلمة ألقاها نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقيادي طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، الذي لقى مصرعه في القصف على بلدة جويّا في مجمّع المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نصر الله، إن الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال.

وأضاف: "ساهمنا في استنزاف القوات الإسرائيلية. وتل أبيب تعمل على إخفاء الخسائر"، مؤكداً "لا نسعى للدخول في حرب شاملة مع إسرائيل، لكن احتمال انزلاق الأمور إلى حرب كبرى وارد في أي لحظة".

وتابع نصر الله "قاتلنا بجزء من أسلحتنا وحصلنا على أخرى جديدة وطورنا بعضا من أسلحتنا"، مشيراً إلى أنّ "رد الحزب على الاغتيالات التي وقعت أخيراً من قبل إسرائيل ضد الحزب كان كبيراً جداً".

وأردف بالقول "يجب أن تحذر الحكومة القبرصية من أن فتح مطاراتها وقواعدها للعدو لاستهداف لبنان يعني أنها أصبحت جزءاً من الحرب"، متوعداً بأنه "إذا فرضت علينا الحرب فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط ولا قواعد ولا أسقف".