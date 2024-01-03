نصر الله عن اغتيال العاروري: بيننا وبين اسرائيل الليالي وحرب بلا ضوابط

شفق نيوز/ علق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الأربعاء، على اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وتوعد بعدم السكوت على تلك "الجريمة".

وقال نصر الله، في كلمة له بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، إن "اعتداء امس حادث خطير جداً ولا يمكن السكوت عليه، والجريمة لن تبقى دون رد وعقاب.. بيننا وبينكم الميدان والليالي".

وأضاف "نحن حتى الان نقاتل بحسابات مضبوطة وندفع ثمن غاليا من جنودنا، لكن اذا فكر العدو بشن حرب على لبنان فستكون الحرب بدون قواعد اشتباكات وبدون ضوابط".

وتابع "من يفكر بالحرب معنا سيندم، واذا شنت الحرب على لبنان فسنخوضها بدون ضوابط".