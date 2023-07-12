نصر الله: "سلوان موميكا" على علاقة بالموساد ومشروع الشرق الأوسط الامريكي أُجهز عليه في 4 دول منها العراق

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله اللبناني جسن نصرالله، إن اللاجئ العراقي "سلوان موميكا" الذي احرق نسخة من كتاب القرآن الكريم في السويد له علاقة مع الموساد الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006.

واوضح نصر الله، أن "الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي وهدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين".

وأكد أن "تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة".

وفي سياق آخر، رأى نصرالله أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران".