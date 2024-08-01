نصر الله متوعداً إسرائيل: بيننا وبينكم الميدان وستبكون كثيراً

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الخميس، إن حزب الله وجميع "محور المقاومة" دخل في معركة مفتوحة جديدة مع إسرائيل، عقب اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وقال نصر الله في كلمة له خلال تشييع القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "نحن في كل جبهات الإسناد دخلنا في مرحلة جديدة وتصاعدها يتوقف على ردات فعل العدو".

وأضاف، "على العدو أن ينتظر غضب الشرفاء في هذه الأمة وثأرهم"، مخاطباً الإسرائيليين بالقول، "ستبكون كثيراً لأنكم لا تعلمون أي خطوط حمراء تجاوزتم".

وتابع نصر الله، "على العدو ومن هم خلف العدو انتظار ردنا الآتي حتما ان شاء الله ولا نقاش ولا جدل وبيننا الأيام والليالي والميدان "، مبينا أن "رد حزب الله سيكون حقيقيا وليس شكليا".

وفيما يتعلق باغتيال اسماعيل هنية، قال نصر الله، إن " إيران ترى في اغتيال هنية مساساً بأمنها القومي وسيادتها والأهم هو عد الاغتيال مساساً بالشرف".